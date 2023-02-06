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Путешественник из Бельгии: Международное сообщество должно помочь Азербайджану в разминировании

Путешественник из Бельгии: Международное сообщество должно помочь Азербайджану в разминировании Международное сообщество и организации должны помогать Азербайджану в работах по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.
Карабах
6 февраля 2023 г. 16:46
Путешественник из Бельгии: Международное сообщество должно помочь Азербайджану в разминировании

Международное сообщество и организации должны помогать Азербайджану в работах по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом Report заявил путешественник из Бельгии Ив Буви (Yves Bouvie).

По его словам, удивительно, что международное сообщество не проявляет большой инициативы по оказанию помощи Азербайджану в этом.

"Я очень удивлен и разочарован. Это первый раз, когда я приехал в Агдам. Я знаю, что Агдам это один из городов, которые символизируют разрушения и акты вандализма со стороны армян", - сказал он, добавив, что он был шокирован масштабами разрушений.

Путешественник отметил, что очевидно, что эти разрушения носили систематический характер: армяне разрушали дома, инфраструктуру.

"Армяне намеревались разрушить город настолько, чтобы азербайджанцы сюда не могли вернуться",- предположил И.Буви.

Однако, путешественник подчеркнул, что у азербайджанцев огромная сила воли, это замечательный народ, который несмотря на все усилия армян, возвращается на свои исконные земли.

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Версия на английском языке Belgian traveler: Int'l community should help Azerbaijan in demining Karabakh
Версия на азербайджанском языке Belçikalı səyahətçi: “Beynəlxalq ictimaiyyət minatəmizləmə fəaliyyətində Azərbaycana kömək etməlidir”

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