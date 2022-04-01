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ПРООН: Конференция в Баку - важная платформа для обмена опытом по разминированию

ПРООН: Конференция в Баку - важная платформа для обмена опытом по разминированию Состоявшаяся в Баку международная конференция - важная платформа для обмена опытом по разминированию.
Карабах
1 апреля 2022 г. 18:21
ПРООН: Конференция в Баку - важная платформа для обмена опытом по разминированию

Состоявшаяся в Баку международная конференция - важная платформа для обмена опытом по разминированию.

Как сообщает Report, об этом заявил временный поверенный в делах представительства ПРООН в Азербайджане Сухроб Хожиматов на брифинге по итогам международной конференции "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".

Хожиматов поблагодарил всех ее участников и выразил надежду, что подобные мероприятия будут проводиться в Баку и в будущем. "Эти два дня были очень полезны в точки зрения обмена информацией и опытом в различных областях, связанных с разминированием. Такие платформы очень важны, и крайне важно проводить их своевременно. Мы ожидаем, что подобные мероприятия будут проводиться в Баку и далее, мы продолжим работу в этом направлении", - заявил Сухроб Хожиматов.

Конференция охватила такие темы, как совершенствование механизмов сотрудничества для активизации глобальных усилий по разминированию, совместное участие в этом процессе правительственных организаций, международной общественности, частного сектора и гражданского общества, применение передового опыта, инновационных методов и технологических новшеств.

В ней приняли участие около 120 участников из 30 стран мира, в том числе 20 должностных лиц структур, специализирующихся в области разминирования, из Великобритании, Сербии, Швейцарии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Анголы, Камбоджи, Иордании, Судана и др. Среди участников были также члены парламентов зарубежных стран, представители международных организаций и посольств.

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