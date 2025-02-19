Ильхам Алиев: Весь Карабахский, Восточно-Зангезурский регион возрождаются, и мы это видим каждый день

Восстановление села Баллыджа также вступило в завершающую стадию.

Восстановление села Баллыджа также вступило в завершающую стадию.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с группой жителей, переселившихся в село Баллыджа Ходжалинского района.

Президент отметил, что, по имеющейся у него информации, уже восстановлено 137 домов, еще около 60-ти будут восстановлены.

Подчеркнув, что 460 бывших переселенцев уже обосновались в Баллыджа, глава государства сказал: "Мы восстановили дома, имеются хорошие возможности для ведения сельского хозяйства, земля плодородная, воздух чистый. Весь Карабахский регион, Восточно-Зангезурский регион возрождаются, и мы это воочию видим каждый день".