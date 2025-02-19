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Ильхам Алиев: Весь Карабахский, Восточно-Зангезурский регион возрождаются, и мы это видим каждый день

Ильхам Алиев: Весь Карабахский, Восточно-Зангезурский регион возрождаются, и мы это видим каждый день Восстановление села Баллыджа также вступило в завершающую стадию.
Карабах
19 февраля 2025 г. 16:14
Ильхам Алиев: Весь Карабахский, Восточно-Зангезурский регион возрождаются, и мы это видим каждый день

Восстановление села Баллыджа также вступило в завершающую стадию.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с группой жителей, переселившихся в село Баллыджа Ходжалинского района.

Президент отметил, что, по имеющейся у него информации, уже восстановлено 137 домов, еще около 60-ти будут восстановлены.

Подчеркнув, что 460 бывших переселенцев уже обосновались в Баллыджа, глава государства сказал: "Мы восстановили дома, имеются хорошие возможности для ведения сельского хозяйства, земля плодородная, воздух чистый. Весь Карабахский регион, Восточно-Зангезурский регион возрождаются, и мы это воочию видим каждый день".

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Версия на английском языке President: The entire Karabakh region and the East Zangazur region are reviving, and we see this clearly every day
Версия на азербайджанском языке Prezident: Ballıca kəndinin bərpası artıq son mərhələdədir

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