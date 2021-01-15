Президент: Как основанный Панахали ханом город может быть армянским?!

«Если они считали этот город своим, то почему привели его в такое плачевное состояние, почему разрушили все здания? Посмотрите в каком состоянии находится город! Камня на камне не осталось за 30 лет, они только построили виллы для себя, создали для себя у

«Если они считали этот город своим, то почему привели его в такое плачевное состояние, почему разрушили все здания? Посмотрите в каком состоянии находится город! Камня на камне не осталось за 30 лет, они только построили виллы для себя, создали для себя условия».

Как сообщает Report, об этом в ходе встречи с военнослужащими в Шуше сказал президент Азербайджана, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

«Мы – народ-победитель. В последний раз я приезжал в Шушу 39 лет назад. 39 лет назад приезжал дважды и в первый раз - 14 января. Сегодня, 14 января, мы вновь находимся здесь. На сей раз я приехал как Верховный главнокомандующий победоносной азербайджанской армии, армии-победительницы. Я приехал как Верховный главнокомандующий Армии, сломившей хребет врагу, и здесь, под священным флагом, перед отважными военнослужащими говорю, что мы будем вечно жить на этих землях! Мы восстановим Шушу и все остальные наши разрушенные города и села. Мы восстановим все наши исторические памятники. Армения, прибегая к фальсификациям, распространяла во всем мире небылицы о том, что Шуша якобы является их древним городом. Как город, основанный Панахали ханом, может быть армянским?! Ведь это – события, дела недавней истории», - сказал глава государства.