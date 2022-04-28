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Представители международных мозговых центров ознакомились с ходом разминирования в Физули

Представители международных мозговых центров ознакомились с ходом разминирования в Физули Прибывшие для участия в Шушинской конференции представители ведущих мозговых центров ряда стран мира ознакомились с ходом разминирования на освобожденных территориях Азербайджана.
Карабах
28 апреля 2022 г. 11:23
Представители международных мозговых центров ознакомились с ходом разминирования в Физули

Прибывшие для участия в Шушинской конференции представители ведущих мозговых центров ряда стран мира ознакомились с ходом разминирования на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает корреспондент Report, ведущие эксперты из США, Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Румынии, Турции, Грузии и ряда других стран побывали на участке разминирования автодороги, которая строится от Ахмедбейли в Физулинском районе до Шуши.

Представитель Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Габиль Бабаев ознакомил гостей с ходом работ на этом участке.

По его словам, эта территория сильно загрязнена минами. В ходе армянской оккупации здесь недалеко находились окопы противника, подход к которым армянские войска минировали со всех сторон, оставляя лишь небольшую тропу для прохода. Он отметил, что при разминировании первого км этой территории, саперами были выявлены и обезврежены 9 заминированных зон. В настоящее время идет работа по очистке 2-го км участка. Тут выявлено 5 полос минных заграждений.

“Такое количество найденных мин свидетельствует об их беспорядочном размещении. Армения в итоге передала карты минных полей этого участка, однако из-за их неточности они оказались по сути бесполезны»,- подчеркнул Г. Бабаев.

По словам представителя ANAMA, разминирование проводится вручную, также для этого привлекаются специально обученные собаки.

Далее эксперты смогли ознакомиться с образцами найденных на этом участке мин и боеприпасов и наблюдать их обезвреживание путем подрыва.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq beyin mərkəzlərinin nümayəndələri Füzulidə minatəmizləmə işləri ilə tanış olublar

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