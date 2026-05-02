    Представители дипкорпуса ознакомились с музеем ковров в Шуше

    Карабах
    • 02 мая, 2026
    • 09:02
    Представители дипкорпуса ознакомились с музеем ковров в Шуше

    Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса побывали в музее ковров в Шуше.

    Как передает корреспондент Report из Шуши, дипломаты ознакомились с историей азербайджанского ковроткачества и смогли лицезреть исторические экспонаты.

    Отметим, что в двухдневном визите в Карабах и Восточный Зангезур, который начался 1 мая, принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в общей сложности 62 стран и международных организаций.

    Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сопровождает представителей иностранного дипкорпуса в поездке на освобожденные территории.

    Дипломатический корпус Карабах и Восточный Зангезур Музей ковров Шуша
    Diplomatik korpusun nümayəndələri Şuşadakı xalça muzeyi ilə tanış olub
    Reps of diplomatic corps visit carpet museum in Azerbaijan's Shusha

