Представители дипкорпуса ознакомились с музеем ковров в Шуше

Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса побывали в музее ковров в Шуше.

Как передает корреспондент Report из Шуши, дипломаты ознакомились с историей азербайджанского ковроткачества и смогли лицезреть исторические экспонаты.

Отметим, что в двухдневном визите в Карабах и Восточный Зангезур, который начался 1 мая, принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в общей сложности 62 стран и международных организаций.

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сопровождает представителей иностранного дипкорпуса в поездке на освобожденные территории.