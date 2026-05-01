Представители аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса прибыли в Ходжалы

Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса прибыли в Ходжалы.

Как передает Report, в ходе визита дипломаты посетили Мемориал жертвам геноцида в Ходжалы.

Отметим, что в двухдневном визите в Карабах и Восточный Зангезур принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в общей сложности 62 стран и международных организаций.

Дипломатический корпус прибыл в сопровождении помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева.