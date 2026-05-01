    Представители аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса прибыли в Ходжалы

    Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса прибыли в Ходжалы.

    Как передает Report, в ходе визита дипломаты посетили Мемориал жертвам геноцида в Ходжалы.

    Отметим, что в двухдневном визите в Карабах и Восточный Зангезур принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в общей сложности 62 стран и международных организаций.

    Дипломатический корпус прибыл в сопровождении помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева.

    Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik korpus nümayəndələri Xocalıya səfər ediblər
    Representatives of diplomatic corps accredited in Azerbaijan visit Khojaly

    Последние новости

    13:39

    Индонезия подготовит дорожную карту проектов с Азербайджаном в 2027г - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    13:33

    BakıKart, Бакметрополитен и BakuBus разъяснили механизм NFC-оплаты в транспорте

    Инфраструктура
    13:32

    Добыча газа и конденсата на Шахдениз в январе-марте осталась на прошлогоднем уровне

    Энергетика
    13:29

    Аббас Аббасов: БИГ активно продвигает вопросы деколонизации на международной арене

    Внешняя политика
    13:28

    Берлиан Хелми: Дата саммита D8 в Джакарте пока не определена

    Внешняя политика
    13:22

    Арагчи: "Израиль прежде всего" значит - "Америка в последнюю очередь"

    В регионе
    13:19
    Фото

    В Баку обсудили роль медиа в общественных процессах

    Медиа
    13:16

    Тумасян: Попытки Окампо вмешаться в отношения Еревана и Баку неприемлемы

    Внешняя политика
    13:14
    Фото

    В Ватикане презентовали проекты, реализованные совместно с Фондом Гейдара Алиева

    Внешняя политика
    Лента новостей