Посол: Закладка фундамента мечети в Физули с участием лидеров стран ОТГ - важное историческое событие

Проведение церемонии закладки фундамента мечети в Физули с участием лидеров государств-членов Организации тюркских государств - важное историческое событие для всего тюркского мира.

Как передает Report, об этом сказал посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов на брифинге, посвященном церемонии закладки фундамента мечети в городе Физули.

По его словам, это событие не только символизирует единство и братство тюркских государств, но и имеет глубокое духовное значение для всего исламского мира.

Посол напомнил, что 22 августа во время трехсторонней встречи в формате Туркменистан-Азербайджан-Узбекистан в Ашхабаде национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомились с проектом мечети и договорились провести церемонию ее закладки в рамках 12-го саммита Совета глав государств Организации тюркских государств.

"Проведение церемонии закладки фундамента мечети в Физули с участием лидеров всех государств-членов Организации тюркских государств - важное историческое событие для всего тюркского мира. Одновременно хотелось бы подчеркнуть значение закладки фундамента мечети в освобожденном от оккупации городе Физули для всего исламского мира. Строительство этой мечети именно в Физули является символом того, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана", - добавил он.