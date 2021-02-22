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Посол: Прочный мир между Баку и Ереваном позволит региону реализовать весь потенциал

Посол: Прочный мир между Баку и Ереваном позволит региону реализовать весь потенциал Американские компании  могут участвовать в восстановлении Нагорного Карабаха
Карабах
22 февраля 2021 г. 15:40
Посол: Прочный мир между Баку и Ереваном позволит региону реализовать весь потенциал
Элин Сулейманов
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"30-летняя оккупация Арменией территорий, признанных во всем мире Азербайджаном, причинила огромные страдания миллиону азербайджанских беженцев и привела к широкомасштабным разрушениям на этих землях." Как передает Report, об этом говорится в статье посла Азербайджана в США Элина Сулейманова журналу News Week.

Он также отметил, что "у армянского народа есть возможность освободиться от эмоционального и экономического бремени оккупации, избавиться от последствий длительного конфликта и жить в мире со своими азербайджанскими соседями."

"Впервые за десятилетия высокопоставленные официальные лица Армении и Азербайджана обсуждают создание транспортных и коммуникационных связей, а также другие возможности для регионального сотрудничества.

Американские компании могут участвовать в восстановлении Нагорного Карабаха, объединив усилия для создания "умных" и "зеленых" городов и сообществ. Ключевым остающимся препятствием является наличие огромного количества наземных мин, установленных армянскими силами, которые продолжают убивать азербайджанских мирных жителей и военнослужащих.

США могут сыграть важную роль в поддержке усилий по разминированию на благо как армянского, так и азербайджанского народов.

Теперь Америке следует применить к Южному Кавказу общий подход. Прочный мир между Арменией и Азербайджаном позволит региону полностью реализовать свой потенциал, а Армении - интегрироваться со своими соседями. Эту возможность нельзя упускать."- добавил Э. Сулейманов.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: "Azərbaycanla Ermənistanın barışması regionun potensialını üzə çıxarmağa şərait yaradar"
Версия на английском языке Lasting peace between Baku, Yerevan to help region realize its potential

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