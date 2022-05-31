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Посол Израиля: Одна из самых ужасных трагедий Кяльбаджара - это мины

Посол Израиля: Одна из самых ужасных трагедий Кяльбаджара - это мины Одна из самых ужасных трагедий Кяльбаджара и в целом освобожденных территорий - это минная опасность.
Карабах
31 мая 2022 г. 15:35
Посол Израиля: Одна из самых ужасных трагедий Кяльбаджара - это мины

Одна из самых ужасных трагедий Кяльбаджара и в целом освобожденных территорий - это минная опасность.

Об этом Report заявил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик в рамках поездки в Кяльбаджарский район.

Он отметил, что Израиль предложил свое содействие разминированию территорий Азербайджана: "Некоторые израильские компании пришли в Азербайджан, чтобы предложить свой опыт в этом вопросе".

Дипломат добавил, что они ищут лучшие способы для совместной работы в этой сфере.

"Это территория размером с половину Израиля, поэтому предстоит огромная работа, и мы готовы ей содействовать", заявил посол Израиля.

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Версия на английском языке Israeli envoy: Mines - one of worst tragedies of Azerbaijan's Kalbajar
Версия на азербайджанском языке İsrail səfiri: “Kəlbəcərin ən böyük faciələrindən biri minalardır”

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