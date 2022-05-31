Посол Израиля: Одна из самых ужасных трагедий Кяльбаджара - это мины

Одна из самых ужасных трагедий Кяльбаджара и в целом освобожденных территорий - это минная опасность.

Одна из самых ужасных трагедий Кяльбаджара и в целом освобожденных территорий - это минная опасность.

Об этом Report заявил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик в рамках поездки в Кяльбаджарский район.

Он отметил, что Израиль предложил свое содействие разминированию территорий Азербайджана: "Некоторые израильские компании пришли в Азербайджан, чтобы предложить свой опыт в этом вопросе".

Дипломат добавил, что они ищут лучшие способы для совместной работы в этой сфере.

"Это территория размером с половину Израиля, поэтому предстоит огромная работа, и мы готовы ей содействовать", заявил посол Израиля.