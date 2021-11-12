Посол: Германия готова сотрудничать в вопросе очищения водных ресурсов освобожденных земель

Германия, Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) готовы сотрудничать в вопросе очищения от загрязнения водных ресурсов освобожденных территорий Азербайджана.

Германия, Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) готовы сотрудничать в вопросе очищения от загрязнения водных ресурсов освобожденных территорий Азербайджана.

Об этом Report заявил посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг.

"Это практические пункты сотрудничества, которые мы стремимся поощрять”, - сказал посол, добавив, что работа по очистке водных ресурсов может быть проведена совместно азербайджанской и армянской сторонами, как возможность для совместной работы экологов и правительств.

Как отметил Маниг, это необходимо для того, чтобы объединить людей, не задумываясь о том, что произошло в прошлом: “У нас был такой же опыт в Германии после войны. Потребовалось много времени, чтобы примириться”.

Посол добавил, что Германия призывает Азербайджан и Армению рассмотреть годовщину окончания конфликта в качестве новой отправной точки для установления не только политических контактов, но и контактов между людьми: “Людям важно примириться, быть открытыми и сказать: “Мы готовы к взаимодействию””, - добавил дипломат.

В июле вынужденные переселенцы из Зангилана обратились к послу Германии в Азербайджане Вольфгангу Манигу с тем, чтобы были приняты меры в отношении немецкой компании CRONIMET, функционирующей в горнодобывающем секторе Армении, не соблюдая экостандартов, в результате чего загрязняется трансграничная река Охчучай.