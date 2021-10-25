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Посол Бельгии: Мины в Карабахе препятствуют его восстановлению

Посол Бельгии: Мины в Карабахе препятствуют его восстановлению Одним из препятствий на пути восстановления Карабаха является наличие мин и других неразорвавшихся боеприпасов
Карабах
25 октября 2021 г. 11:39
Посол Бельгии: Мины в Карабахе препятствуют его восстановлению

Одним из препятствий на пути восстановления Карабаха является наличие мин и других неразорвавшихся боеприпасов

Об этом в интервью Report заявил посол Бельгии в Азербайджане Мишель Питерманс.

Дипломат подчеркнул, что люди больше всего страдают от этого вида оружия. Они все еще рискуют быть ранеными или убитыми еще долгое время после окончания конфликта.

"Будучи участником совещаний Оттавской конвенции в период 2006-2009 годов, я встречался с жертвами этого оружия в разных местах мира. Я очень надеюсь, что это оружие больше не будет использоваться: оно невидимо и может смещаться в результате сильного дождя или других природных явлений. В результате очень трудно понять, где они на самом деле находятся", - сказал посол.

Посол отметил, что Бельгия является твердым сторонником деятельности, связанной с разминированием. Будучи первой страной, запретившей противопехотные мины в 1996 году, она сыграла новаторскую роль в борьбе за запрещение этого оружия и внесла значительный вклад в принятие Конвенции о запрещении противопехотных мин в 1997 году.

Говоря о возможности участия бельгийских компаний в процессе восстановления инфраструктуры Карабаха, посол подчеркнул, что они уже получили положительные сигналы от ряда компаний по этому вопросу: "Ключевым элементом является информация. Как только бельгийские компании узнают о потребностях, они, безусловно, заинтересуются", - заключил посол.

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