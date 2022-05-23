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Брайза: Заявление Шарля Мишеля - самое позитивное с момента окончания 44-дневной войны

Брайза: Заявление Шарля Мишеля - самое позитивное с момента окончания 44-дневной войны Заявление президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля о прогрессе по подробным пунктам, касающимся гуманитарных вопросов, демаркации границы и будущего мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, является самым позитивным заявлением с момента
Карабах
23 мая 2022 г. 12:23
Брайза: Заявление Шарля Мишеля - самое позитивное с момента окончания 44-дневной войны
Мэтью Брайза

Заявление президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля о прогрессе по подробным пунктам, касающимся гуманитарных вопросов, делимитации границы и будущего мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, является самым позитивным с момента окончания Второй карабахской войны 10 ноября 2020 года.

Об этом Report заявил старший научный сотрудник Атлантического совета, международный эксперт и бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

Брайза напомнил о сделанном ранее заявлении министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, которое предполагает, что правительство Армении действительно может быть готово сосредоточиться на правах армянского народа в Карабахе, а не на правовом статусе Карабаха. "Такой подход Еревана вызвал недели протестов со стороны политической оппозиции Армении. Несмотря на эти протесты, Армения, похоже, продолжает придерживаться этой дипломатической линии, что является хорошим предзнаменованием для мирного процесса", - считает он.

По словам Брайзы, важно, что в ближайшие дни, наконец, соберется двусторонняя рабочая группа по делимитации границы, и что на этой третьей трехсторонней встрече обсуждались вопросы безопасности границы, поскольку это должно способствовать уменьшению военных столкновений вдоль нее.

22 мая в Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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Версия на азербайджанском языке Metyu Brayza: “Şarl Mişelin bəyanatı 44 günlük müharibədən sonra ən müsbət məqamdır”
Версия на английском языке Bryza: Charles Michel's statement is most positive since end of 44-day war

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