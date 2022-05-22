О нас

В Брюсселе началась встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем и Николом Пашиняном

В Брюсселе началась встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем и Николом Пашиняном Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня в Брюсселе встретился с председателем Совета Европы Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николь Пашинян.
Внешняя политика
22 мая 2022 г. 21:13
В Брюсселе началась встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем и Николом Пашиняном

22 мая в Брюсселе началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBrüsseldə Prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti və Ermənistanın baş naziri ilə görüşü başlayıb 

Экслюзивные новости

Очередную встречу парламентов Азербайджана, Турции и Грузии предложено провести в Сухуми
Очередную встречу парламентов Азербайджана, Турции и Грузии предложено провести в Сухуми
22 мая 2022 г. 15:20
В Аппарате Милли Меджлиса произведены кадровые перестановки
В Аппарате Милли Меджлиса произведены кадровые перестановки
21 мая 2022 г. 17:15
Новую в Азербайджане систему сбора отходов применят в Шуше
Новую в Азербайджане систему сбора отходов применят в Шуше
21 мая 2022 г. 13:51
В Азербайджане подготовлен проект по утилизации транспортных средств
В Азербайджане подготовлен проект по утилизации транспортных средств
21 мая 2022 г. 13:16
Карабахские скакуны и Грузия
ФотоКарабахские скакуны и Грузия
21 мая 2022 г. 12:06
Министерство культуры: В региональных театрах есть потребность в молодых кадрах
Министерство культуры: В региональных театрах есть потребность в молодых кадрах
21 мая 2022 г. 11:20
Торговый представитель: В ближайшие месяцы российские и азербайджанские компании подпишут контракты
Торговый представитель: В ближайшие месяцы российские и азербайджанские компании подпишут контракты
20 мая 2022 г. 19:10
Умаханов: Отношения Азербайджана и России вышли на новый уровень
Умаханов: Отношения Азербайджана и России вышли на новый уровень
20 мая 2022 г. 16:35
Жан-Мишель Брюн: Важно восстановить настоящую Шушу - город музыки и поэзии
Жан-Мишель Брюн: Важно восстановить настоящую Шушу - город музыки и поэзии
20 мая 2022 г. 15:45
Неосторожность пешеходов стала причиной трагедии в Баку - ВИДЕО
Неосторожность пешеходов стала причиной трагедии в Баку - ВИДЕО
20 мая 2022 г. 15:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi