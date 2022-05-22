В Брюсселе началась встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем и Николом Пашиняном

В Брюсселе началась встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем и Николом Пашиняном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня в Брюсселе встретился с председателем Совета Европы Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николь Пашинян.

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22 мая в Брюсселе началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram