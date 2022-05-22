В Брюсселе началась встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем и Николом Пашиняном

22 мая в Брюсселе началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.
В Брюсселе началась встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем и Николом ПашиняномВ Брюсселе началась встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем и Николом Пашиняном Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня в Брюсселе встретился с председателем Совета Европы Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николь Пашинян.
Внешняя политика
22 мая 2022 г. 21:13
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Версия на азербайджанском языке ФотоBrüsseldə Prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti və Ermənistanın baş naziri ilə görüşü başlayıb