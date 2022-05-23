Шарль Мишель: Лидеры договорились продолжить обсуждение будущего мирного договора

Лидеры договорились продолжить обсуждение будущего мирного договора, регулирующего межгосударственные отношения между Арменией и Азербайджаном.

Лидеры договорились продолжить обсуждение будущего мирного договора, регулирующего межгосударственные отношения между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель в заявлении для печати по итогам встречи, проведенной в Брюсселе с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

«В ближайшие недели команды, возглавляемые министрами иностранных дел, будут продвигать этот процесс вперед», - говорится в заявлении.