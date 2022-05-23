О нас

Шарль Мишель: Лидеры договорились продолжить обсуждение будущего мирного договора

Шарль Мишель: Лидеры договорились продолжить обсуждение будущего мирного договора Лидеры договорились продолжить обсуждение будущего мирного договора, регулирующего межгосударственные отношения между Арменией и Азербайджаном.
Карабах
23 мая 2022 г. 03:32
Шарль Мишель: Лидеры договорились продолжить обсуждение будущего мирного договора

Лидеры договорились продолжить обсуждение будущего мирного договора, регулирующего межгосударственные отношения между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель в заявлении для печати по итогам встречи, проведенной в Брюсселе с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

«В ближайшие недели команды, возглавляемые министрами иностранных дел, будут продвигать этот процесс вперед», - говорится в заявлении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Şarl Mişel: “Sülh müqaviləsinin müzakirəsini davam etdirmək barədə razılığa gəlinib”

Другие новости из категории

Президент подчеркнул необходимость выяснения судьбы пропавших без вести на войне около 4 тысяч человек
Президент подчеркнул необходимость выяснения судьбы пропавших без вести на войне около 4 тысяч человек
22 мая 2022 г. 20:38
Ильхам Алиев: Надеемся, что процесс подготовки мирного соглашения будет ускорен
Ильхам Алиев: Надеемся, что процесс подготовки мирного соглашения будет ускорен
22 мая 2022 г. 20:35
Завершился визит религиозных деятелей Управления мусульман Грузии в Шушу
ФотоЗавершился визит религиозных деятелей Управления мусульман Грузии в Шушу
22 мая 2022 г. 13:06
Мусульмане Грузии ознакомились с армянским вандализмом в Физули
ФотоМусульмане Грузии ознакомились с армянским вандализмом в Физули
21 мая 2022 г. 20:07
Вугар Рагимзаде: Письмо Байдена - показатель успешной и независимой внешней политики Азербайджана
Вугар Рагимзаде: Письмо Байдена - показатель успешной и независимой внешней политики Азербайджана
21 мая 2022 г. 16:07
В Шуше состоялось совместное заседание парламентских комитетов
ФотоВ Шуше состоялось совместное заседание парламентских комитетов
21 мая 2022 г. 15:03
Глава Управления мусульман Грузии: Чтобы задеть чувства азербайджанцев, армяне оскверняли могилы
Глава Управления мусульман Грузии: Чтобы задеть чувства азербайджанцев, армяне оскверняли могилы
21 мая 2022 г. 14:58
Завершился визит религиозных деятелей Грузии на освобожденные от оккупации территории Агдама
ФотоЗавершился визит религиозных деятелей Грузии на освобожденные от оккупации территории Агдама
21 мая 2022 г. 14:34
Муфтий Восточной Грузии: Мы увидели последствия зверств, совершенные армянами в Агдаме
Муфтий Восточной Грузии: Мы увидели последствия зверств, совершенные армянами в Агдаме
21 мая 2022 г. 14:11
Азербайджанские религиозные деятели из Грузии побывали в Агдаме
ФотоАзербайджанские религиозные деятели из Грузии побывали в Агдаме
21 мая 2022 г. 12:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi