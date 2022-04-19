Попытки Армении воскресить МГ ОБСЕ потерпели неудачу

Несмотря на то, что Минская группа ОБСЕ не смогла выполнить свою работу во время Второй карабахской войны и на сегодняшний день не является платформой, имеющей какой-либо вес, Армения не оставляет попытки втянуть ее в нормализацию пост-конфликтной ситуаци

Несмотря на то, что ныне почившая в бозе Минская группа ОБСЕ не смогла выполнить свою работу за почти 30 лет со дня получения мандата и де-факто перестала существовать, Армения не оставляет попыток втянуть ее в нормализацию пост-конфликтной ситуации с Азербайджаном.

Как передает Report, согласно армянским медиа, 17 апреля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял старшего советника по кавказским переговорам помощника госсекретаря США Донфрид Эндрю Шофера. При этом армянские СМИ не моргнув глазом переврали должность Шофера, назвав его "сопредседателем Минской группы".

"Собеседники обменялись мнениями о начале переговоров между Арменией и Азербайджаном по всеобъемлющему мирному договору. Арарат Мирзоян подчеркнул посредническую роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - написали многие издания.

Попытки Армении завлечь «мертвую» группу в переговорный процесс продолжаются после того, как неделю назад в Ереване побывал Брис Рокфей, активно занимавший проармянскую позицию во время Отечественной войны. Хотя сами французы представляли его спецпредставителем Министерства иностранных дел Франции, армяне вновь активно пропагандировали его бывшее членство в бывшей группе. Но Рокфей огорчил всех, отказавшись встречаться с представителем армянских сепаратистов из Азербайджана Араиком Арутюняном.

То же касается и России. Хотя представитель МИД РФ Мария Захарова и заявила, что отныне Россия будет в лице посла Игоря Ховаева "способствовать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией" и ведению между ними мирных переговоров. Но армянские СМИ вновь отмечали, что "в конце марта в Армению прибыл российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Ховаев".

Как ранее заявил Report старший научный сотрудник Атлантического совета, международный эксперт и бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, трудно понять, как МГ ОБСЕ могла бы чего-то добиться, учитывая, что Франция во время второй Карабахской войны ясно дала понять, что отказалась от своего статуса объективного посредника и выбрала сторону Армении.

С учетом этого не удивительны попытки Армении возобновить старый формат и включить Францию в ход обсуждений.

О бессмысленности данной группы говорил даже министр иностранных дел России Сергей Лавров в начале апреля в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Стоит отметить, что активную роль в содействии нормализации отношений между двумя странами активно берет на себя ЕС. Так, 6 апреля состоялась встреча президента Азербайджана, премьера Армении и главы Совета ЕС в Брюсселе, по итогам которого президент Европейского Совета Шарль Мишель выступил с заявлением, где не было ни единого упоминания о МГ ОБСЕ.

Комментируя этот факт, Брайза особо подчеркул этот факт. По его словам, проведенная в Брюсселе встреча создает предпосылку для формирования нового формата переговоров по нормализации отношений Азербайджана и Армении: "Отсутствие какого-либо упоминания МГ ОБСЕ в заявлении говорит о том, что ЕС сейчас пытается восполнить вакуум, образовавшийся после де-факто кончины Минской группы".