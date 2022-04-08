Лавров: Минскую группу ОБСЕ отменили

Франция и США отказались от сотрудничества с Россией в рамках Минской группы ОБСЕ

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ от США и Франции отказались общаться с Россией в этом формате.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

"Что касается будущей деятельности тройки сопредседателей МГ ОБСЕ – не знаю, какова будет ее дальнейшая судьба. Потому что наши американские и французские партнеры в русофобском ударе, в стремлении отменить все и вся, что касается России, отменили тройку сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заявив, что не будут с нами общаться в этом формате", - заявил Лавров.

При этом глава МИД отметил, что Россия остается приверженной нормализации отношений между Баку и Ереваном и выполнению всех договоренностей, которые достигались в трехстороннем формате между Азербайджаном, Россией и Арменией.