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Лавров: Минскую группу ОБСЕ отменили

Лавров: Минскую группу ОБСЕ отменили Франция и США отказались от сотрудничества с Россией в рамках Минской группы ОБСЕ
Карабах
8 апреля 2022 г. 15:59
Лавров: Минскую группу ОБСЕ отменили

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ от США и Франции отказались общаться с Россией в этом формате.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

"Что касается будущей деятельности тройки сопредседателей МГ ОБСЕ – не знаю, какова будет ее дальнейшая судьба. Потому что наши американские и французские партнеры в русофобском ударе, в стремлении отменить все и вся, что касается России, отменили тройку сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заявив, что не будут с нами общаться в этом формате", - заявил Лавров.

При этом глава МИД отметил, что Россия остается приверженной нормализации отношений между Баку и Ереваном и выполнению всех договоренностей, которые достигались в трехстороннем формате между Азербайджаном, Россией и Арменией.

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Версия на английском языке Lavrov: OSCE Minsk Group canceled
Версия на азербайджанском языке Lavrov: “ATƏT-in Minsk qrupunu ləğv ediblər”

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