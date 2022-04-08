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Лавров: Россия готова содействовать миру между Азербайджаном и Арменией

Лавров: Россия готова содействовать миру между Азербайджаном и Арменией Россия готова оказать содействие в создании условий для заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией
Карабах
8 апреля 2022 г. 15:36
Лавров: Россия готова содействовать миру между Азербайджаном и Арменией

Россия готова оказать содействие в создании условий для заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

По словам главы МИД России, в ходе встречи обсуждался вопрос создания комиссии по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией.

"Надеемся, в ближайшее время она будет создана", - заявил Лавров, добавив, что не видит в этом вопросе препятствий.

В целом, в ходе переговоров, стороны детально обсудили ситуацию на Южном Кавказе, а также подчеркнули важность выполнения трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года, а также января и ноября прошлого года.

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Версия на английском языке Lavrov: Russia ready to promote peace between Azerbaijan, Armenia
Версия на азербайджанском языке Lavrov: “Azərbaycan və Ermənistanın sülh müqaviləsi imzalamasına kömək etməyə hazırıq”

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