Лавров: Россия готова содействовать миру между Азербайджаном и Арменией

Россия готова оказать содействие в создании условий для заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Россия готова оказать содействие в создании условий для заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

По словам главы МИД России, в ходе встречи обсуждался вопрос создания комиссии по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией.

"Надеемся, в ближайшее время она будет создана", - заявил Лавров, добавив, что не видит в этом вопросе препятствий.

В целом, в ходе переговоров, стороны детально обсудили ситуацию на Южном Кавказе, а также подчеркнули важность выполнения трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года, а также января и ноября прошлого года.