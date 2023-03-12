О нас

Помощник президента: Армения злоупотребляет нахождением миссии ЕС на своей территории

Помощник президента: Армения злоупотребляет нахождением миссии ЕС на своей территории "Включение новых пунктов в мандат миссии ЕС помимо тех, которые были согласованы на переговорах в Праге в октябре 2022 года, было для нас неожиданным, и, откровенно говоря, вызвало у нас недоверие. Кроме того, по истечении 2-месячного срока была спешно со
Карабах
12 марта 2023 г. 22:49
Помощник президента: Армения злоупотребляет нахождением миссии ЕС на своей территории

"Включение новых пунктов в мандат миссии ЕС помимо тех, которые были согласованы на переговорах в Праге в октябре 2022 года, было для нас неожиданным, и, откровенно говоря, вызвало у нас недоверие. Кроме того, по истечении 2-месячного срока была спешно создана новая миссия, на этот раз сроком на 2 года".

Об этом в интервью Report заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Конечно, Армения может пригласить на свою территорию миссию ЕС, других стран. Но поскольку миссия находится на границе с Азербайджаном, необходимо учитывать позицию и озабоченность Азербайджана. И эта миссия не является гражданской, как было заявлено, в ее состав вошли бывшие военные и полицейские.

Наши предположения оправдались. Армения злоупотребляет нахождением миссии на своей территории. Недавно армянская армия обстреляла наши позиции на условной границе. Вы, наверное, знакомы с заявлением Министерства обороны, где говорится, что Армения провоцирует Азербайджан на ответный огонь. Цель - создать ложное впечатление у миссии ЕС и искусственно обострить ситуацию. Армения думает, что с прибытием миссии ЕС ее безопасность обеспечена, и теперь она может сосредоточиться на продолжении своей деструктивной деятельности в Карабахе.

Мы считаем, что регион Южного Кавказа не должен быть ареной геополитического соперничества. Но Армения занимает иную позицию", - сказал помощник президента.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "Ermənistan Aİ missiyasından sui-istifadə edir"

Самое читаемое

Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
6 марта 2023 г. 06:43
Есть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
ВидеоЕсть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
6 марта 2023 г. 11:45
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
7 марта 2023 г. 06:15
В Баку супруги пострадали в ДТП
В Баку супруги пострадали в ДТП
8 марта 2023 г. 08:34
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
8 марта 2023 г. 13:30
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
9 марта 2023 г. 11:24
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
9 марта 2023 г. 16:30
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
9 марта 2023 г. 22:16
Ермак: Украина настаивает на продлении зерновой сделки на неограниченный срок
Ермак: Украина настаивает на продлении зерновой сделки на неограниченный срок
10 марта 2023 г. 12:23
Минэкологии: Запасы Мингячевирского водохранилища сократились на 50%
Минэкологии: Запасы Мингячевирского водохранилища сократились на 50%
10 марта 2023 г. 15:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi