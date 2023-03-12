Помощник президента: Армения злоупотребляет нахождением миссии ЕС на своей территории

"Включение новых пунктов в мандат миссии ЕС помимо тех, которые были согласованы на переговорах в Праге в октябре 2022 года, было для нас неожиданным, и, откровенно говоря, вызвало у нас недоверие. Кроме того, по истечении 2-месячного срока была спешно со

"Включение новых пунктов в мандат миссии ЕС помимо тех, которые были согласованы на переговорах в Праге в октябре 2022 года, было для нас неожиданным, и, откровенно говоря, вызвало у нас недоверие. Кроме того, по истечении 2-месячного срока была спешно создана новая миссия, на этот раз сроком на 2 года".

Об этом в интервью Report заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Конечно, Армения может пригласить на свою территорию миссию ЕС, других стран. Но поскольку миссия находится на границе с Азербайджаном, необходимо учитывать позицию и озабоченность Азербайджана. И эта миссия не является гражданской, как было заявлено, в ее состав вошли бывшие военные и полицейские.

Наши предположения оправдались. Армения злоупотребляет нахождением миссии на своей территории. Недавно армянская армия обстреляла наши позиции на условной границе. Вы, наверное, знакомы с заявлением Министерства обороны, где говорится, что Армения провоцирует Азербайджан на ответный огонь. Цель - создать ложное впечатление у миссии ЕС и искусственно обострить ситуацию. Армения думает, что с прибытием миссии ЕС ее безопасность обеспечена, и теперь она может сосредоточиться на продолжении своей деструктивной деятельности в Карабахе.

Мы считаем, что регион Южного Кавказа не должен быть ареной геополитического соперничества. Но Армения занимает иную позицию", - сказал помощник президента.