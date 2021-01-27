Политолог: Разблокирование всех транспортных путей региона принесет колоссальную выгоду

"Взаимоуважение Путина и Алиева сыграло немаловажную роль в урегулировании конфликта"

"В ближайшем будущем ожидаются встречи по обсуждению развязки транспортных путей. Конечно же, это сподвигнет к масштабному развитию Карабахского региона. Я вижу огромные перспективы сотрудничества стран. Однако всему нужно время. Ведь существует достаточно много преград, в том числе и желание некоторых армянских политиков и внутренних сил вернуться к противостоянию за возврат потерянных территорий. Когда это желание полностью уйдет из повестки дня, мы увидим большие перспективы для развития региона". Об этом российскому бюро Report заявил политолог Евгений Михайлов.

Ранее действующий в Вашингтоне один из самых влиятельный мозговых центров США- "Атлантический совет" провел онлайн-семинар, посвященный итогам армяно-азербайджанской войны и перспективам регионального сотрудничества в постконфликтный период. В ходе мероприятия на вопросы центра и аудитории ответил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, отметивший, что новая геополитическая ситуация приветствует наличие региональной кооперации и не исключает участие других стран.

Комментируя также роль России, Михайлов отметил, что она сыграла важную роль в принятии решения о прекращении огня: "Я знаю о глубоком взаимоуважении президентов Азербайджана и России. Это сыграло немаловажную роль в урегулировании конфликта".

По словам эксперта, Армения сейчас фактически находится в блокаде, и там отсутствуют нормальные торговля и товарообмен. "Разблокирование всех транспортных путей должно привести колоссальную выгоду Армении и развитию ее экономики", - заключил Михайлов.