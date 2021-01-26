Вашингтонский "Атлантический совет" провел онлайн-семинар с помощником президента Азербайджана

Действующий в Вашингтоне один из самых влиятельный мозговых центров США- "Атлантический совет" провел онлайн-семинар, посвященный итогам армяно-азербайджанской войны

Действующий в Вашингтоне один из самых влиятельный мозговых центров США- "Атлантический совет" провел онлайн-семинар, посвященный итогам армяно-азербайджанской войны и перспективам регионального сотрудничества в постконфликтный период.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии, модерируемом директором Евразийского центра при "Атлантическом совете", экс-послом США в Украине Джоном Хербстом, на вопросы центра и аудитории ответил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

В своем выступлении Х.Гаджиев сказал, что в результате 44-дневной войны между Арменией и Азербайджаном, так называемый "статус-кво", которым последние 26 лет злоупотреблял Ереван, был устранен и впредь конфронтация на Южном Кавказе должна трансформироваться в сотрудничество и региональную интеграцию. Отвечая на вопрос о том, которая сторона начала военные действия в сентябре 2020 г., помощник Президента отметил, что для определения причин последнего вооруженного конфликта следует рассмотреть предпосылки, приведшие к войне. После встречи лидеров Армении и Азербайджана в Душанбе Президент Ильхам Алиев проявил добрую волю и разрешил премьер-министру Армении Пашиняну вернуться к вопросу об урегулировании нагорно-карабахского конфликта после установления стабильности в Армении, однако последний злоупотребил хорошим отношением и позже начал выступать с националистическими заявлениями, в том числе заявив в ходе своей незаконной поездки на оккупированные территории Азербайджана, что "Карабах- это Армения, и точка". Помимо абсурдных заявлений Пашиняна министр обороны Армении Тоноян при встрече с армянской диаспорой в США объявил о новой доктрине Армении "новая война за новые территории". Все эти заявления, наряду с вооруженными провокациями армянской стороны в Товузском районе в июле прошлого года, и целенаправленные артиллерийские обстрелы гражданских объектов и позиций азербайджанской армии в сентябре привели к контрнаступлению азербайджанской армии по всем направлениям фронта c целью исполнения четырех резолюций Совета Безопасности ООН и восстановления территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Х.Гаджиев отметил, что в ходе вооруженной фазы конфликта Азербайджан неоднократно проявлял готовность к приостановлению военных действий, с условием, что Армения немедленно предоставит график вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана, однако этого не произошло, и наконец в ноябре после освобождения города Шуша и других территорий Азербайджана Армения была вынуждена принять условия Баку.

Он подчеркнул, что Азербайджан поддерживает "открытый диалог и коммуникацию" с миротворческим контингентом РФ, представители которого "выполняют свою работу профессионально". Отвечая на вопрос об армянских военнопленных, помощник Президента Азербайджана заявил, что те 62 армянских вооруженных лица, которые перешли государственную границу Азербайджана после подписания соглашения 9 ноября с целью нападения на азербайджанские позиции, и даже завезли определенную технику, не являются военнопленными, а относятся к иной категории пленных. После подписания соглашения Азербайджан также вернул армянской стороне около 1200 трупов армянских военнослужащих. Он напомнил армянским участникам семинара, что после первой Карабахской войны более 4000 азербайджанцев до сих пор считаются пропавшими без вести и Армения должна предоставить данные о них.

В ходе онлайн-семинара Х.Гаджиев также представил аудитории исторические данные о начале конфликта, в том числе и о сумгайытских событиях, организованных определенными кругами бывшего СССР и исполненных такими преступниками как этнический армянин Эдуард Григорян. Были также обсуждены план разминирования и реконструкции освобожденных территорий и возвращения вынужденных переселенцев Азербайджана в родные края.

Х.Гаджиев отметил, что армяне, проживающие в Карабахском регионе Азербайджана, являются полноправными гражданами нашей страны и должны принять верховенство законов и Конституции Азербайджана.

Отвечая на вопрос о роли Минской группы ОБСЕ в постконфликтное время, Х.Гаджиев сказал, что Минская группа может оказать содействие в установлении мер по укреплению доверия между двумя сторонами.

В заключение помощник Президента Азербайджана заявил, что американские компании могут внести свой вклад в реконструкцию освобожденных территорий и региональную интеграцию посредством инвестиций и участия в работах по восстановлению инфраструктуры Карабахского региона Азербайджана.