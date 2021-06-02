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Российский политолог: Адекватность армянских ВС вызывает сомнения

Российский политолог: Адекватность армянских ВС вызывает сомнения "Ереван сотрясает внутриполитическое противостояние перед выборами"
Карабах
2 июня 2021 г. 18:12
Российский политолог: Адекватность армянских ВС вызывает сомнения
Евгений Михайлов

“Адекватность армянских вооружённых сил давно вызывает сомнение у многих экспертов, наблюдающих за процессами, происходящими после окончания карабахской войны в результате которой Баку, вернул свои оккупированные территории”.

Об этом Report заявил эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов, комментируя провокацию, совершенную вооруженными силами Армении.

По мнению политолога, подобные провокации были совершенны намеренно: “Ереван сотрясает внутриполитическое противостояние перед выборами и подобные провокации выгодны тем силам, которые не хотят, чтобы Пашинян до конца соблюдал подписанные в ноябре 2020 года договоренности”.

Комментирую позицию Азербайджана в этой ситуации, эксперт отметил, что официальный Баку ведёт себя достаточно сдержанно, "не давая громких поводов для обвинения".

"Напряжение сохранится как минимум до выборов в Ереване", - считает Михайлов, а далее, по его словам, внести свой вклад в нормализацию ситуации может Россия, как гарант стабильности в регионе.

Напомним, что сегодня Министерство обороны и Государственная пограничная служба Азербайджана сообщили о совершенной армянскимии ВС провокации. Согласно сообщению, 1 июня около 20:00 армянские вооруженные силы численностью около 40 военнослужащих вторглись на территорию Азербайджана в 400 метрах в направлении села Армудлу Кельбаджарского района Азербайджанской Республики и заняли позиции на местности с географическими координатами 40 градусов 04 минут 30 секунд северной широты, 45 градусов 54 минут 42 секунд восточной долготы (N 40°04′30″; E 45°54′42″).

В результате незамедлительных мер, принятых Вооруженными Силами Азербайджанской Республики, вооруженные силы Армении были выведены с территории страны.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyalı politoloq: “Ermənistan silahlı qüvvələrinin atdığı addımların məntiqəuyğunluğu şübhə doğurur”
Версия на английском языке Russian political scientist: Adequacy of Armenian armed forces in doubt

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