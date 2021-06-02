Армения совершила провокацию, Азербайджан принял решительные меры

1 июня около 20:00 личный состав вооруженных сил Армении в количестве 40 человек на 400 метров проник на территорию Азербайджана в направлении села Армудлу Кельбаджарского района Азербайджанской Республики

1 июня около 20:00 армянские вооруженные силы численностью около 40 военнослужащих вторглись на территорию Азербайджана в 400 метрах в направлении села Армудлу Кельбаджарского района Азербайджанской Республики и заняли позиции на местности с географическими координатами 40 градусов 04 минут 30 секунд северной широты, 45 градусов 54 минут 42 секунд восточной долготы (N 40°04′30″; E 45°54′42″).

Как передает Report, об этом говорится в совместном сообщении Министерства обороны и Государственной пограничной службы Азербайджана.

В результате незамедлительных мер, принятых Вооруженными Силами Азербайджанской Республики, вооруженные силы Армении были выведены с территории нашей страны.

"Во время вывода личного состава вооруженных сил Армении с территории нашей страны нашими Вооруженными Силами оружие не применялось.

Вторжение вооруженных сил Армении на территорию Азербайджана – очередная провокация, и ответственность за это полностью лежит на армянской стороне. Инцидент еще раз показывает, что Армения стремится обострить ситуацию вдоль государственной границы между двумя странами, вопреки призывам международного сообщества и азербайджанской стороны решать приграничные вопросы путем переговоров и диалога.

Нарушения государственных границ Азербайджанской Республики и вторжение вооруженных сил Армении на территорию нашей страны и впредь будут пресекаться решительными мерами. Армения должна действовать ответственно, уважать границы и территориальную целостность соседних государств и воздерживаться от провокаций, способствующих обострению ситуации в регионе", - говорится в сообщении.