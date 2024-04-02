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Показательная деоккупация: Как возвращается к жизни Карабах

Показательная деоккупация: Как возвращается к жизни Карабах Полгода назад, осенью 2023-го, карабахский город Ханкенди (под контролем карабахских армян его называли Степанакерт) вернулся под влияние Азербайджана. Этого момента в Азербайджане ждали три десятка лет. УНИАН узнал, как происходит восстановление региона.
Карабах
2 апреля 2024 г. 21:26
Показательная деоккупация: Как возвращается к жизни Карабах

Полгода назад, осенью 2023-го, Азербайджанский город Ханкенди (под контролем карабахских армян его называли Степанакерт) вернулся под влияние Азербайджана. Этого момента в Азербайджане ждали три десятка лет. УНИАН узнал, как происходит восстановление региона.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "УНИАН".

Деоккупация захваченных россией территорий, поиск точек соприкосновения тех, кто долгое время находился под влиянием российской пропаганды, и тех, кому повезло не оказаться в оккупации, общих целей, необходимость объединения – один из сложнейших вопросов, которые будут стоять перед Украиной после окончания войны. Но насколько все это возможно? Чужой опыт демонстрирует – возможно. Специальный корреспондент Мубариз Асланов побывал на Южном Кавказе и подготовил для УНИАН репортаж о восстановлении Карабаха после возвращения региона под контроль Азербайджана.

Разделяй и властвуй

Карабах – международно признанная территория Азербайджана. Еще сто лет назад, в 1923 году, эта территория, населенная азербайджанцами и армянами, после завоевания Азербайджана большевиками, получила в составе Азербайджанской ССР статус автономной области. Эта юридическая тонкость заложила основу будущей межэтнической напряженности. Возможно, в этом и состоял план советских функционеров – так удобнее было держать Южный Кавказ под контролем.

Первые провокации карабахских сепаратистов, при поддержке армянского партийного руководства и с молчаливого одобрения Москвы начались в регионе еще в 80-е прошлого века, перед распадом СССР. А уже в 1992 году вспыхнула первая карабахская война. Тогда контроль над регионом установила Армения. Множество азербайджанцев вынуждены были покинуть свои дома и превратиться в беженцев – аналогично тому, как десятки тысяч украинцев стали внутренне перемещенными лицами после оккупации россией Крыма и части Донбасса… А возвращение под контроль Баку всей территории Карабаха и семи прилегающих к нему районов стало главным требованием Азербайджана.

Часть территорий, которые в 90-х оказались под контролем армян и российских "миротворцев", Баку вернул после второй карабахской войны в 2020 году. А 19-20 сентября 2023 года Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность, освободив остальную часть Карабаха в ходе локальной антитеррористической операции.

Восстановление после деоккупации

Севиль Новрузова, жительница города Физули на границе Азербайдана с Ираном, прожила тридцать лет в Баку – как беженка. Женщина вспоминает, как в 1993 году их выселили и рассказывает, что когда-то ее дом находился в 300 метрах от того места, куда сейчас вернулась ее семья.

"Сейчас во многих странах мира идет война. Украинцы находятся в такой же ситуации, как и мы 30 лет назад. Я их очень хорошо понимаю. Желаю, чтобы украинцы вскоре испытали ту радость, которую испытываем мы сейчас, пусть вернутся в свои освобожденные дома. Пусть они будут уверены, что это возможно. Желаю терпения родственникам погибших украинцев", - говорит она.

Как рассказывают местные жители, в начале 90-х город Физули и его окрестности был практически полностью разрушен, стерт с лица земли армянскими вооруженными силами, а все, что уцелело – было заминировано. После освобождения азербайджанской армией в октябре 2020 года в Физули происходит массовая реконструкция центра города, большая стройка. Новые дома, в которые возвращаются бывшие беженцы, в прямом смысле возводятся на руинах старого города.

Еще один город – Агдам – пострадал еще больше. По свидетельствам очевидцев, он и его окрестности были разрушены "до последнего кирпича". После освобождения в 2020 году, Армения предоставила Азербайджану данные, согласно которым здесь "закопано", по крайней мере, 97 тысяч мин.


Сейчас процессы разминирования и восстановления Агдама проходят параллельно.

А вот сердце Карабаха – город Шуша, расположенный на самой высокой вершине Малых Кавказских гор, сегодня превратился в одну большую стройку. После того, как 8 мая 1992 года он был занят армянскими вооруженными силами, а местное население изгнано, были разрушены не только дома жителей, но и культурные памятники. К примеру, мечеть Говхарага, историческая крепость Карабахского Панахали-хана, который основал здесь административный центр ханства в 1752 году, дабы эффективнее защищать себя от часто нападающих иранских шахов.

После освобождения в 2020 году Шуша превратился в крупную строительную площадку. Здесь отстраиваются мечети и реставрируется церковь, за три последних года появилось три современных гостиницы, возводятся и вводятся в эксплуатацию новые жилые комплексы.

Шукюр Гасанов переехал с родителями в город Шуша, когда учился в средней школе.

"Мы жили хорошо, мы были с армянами в нормальных отношениях, пока не пришли армянские сепаратисты. Когда нас выселили, моим детям было 8-9 лет. Сейчас им по 40 лет. Когда мы уезжали, нам перекрывали дороги, забрасывали автомобили камнями… Пострадало много невинных людей", - вспоминает мужчина.

Дом Шукюра Гасанова в Шуше был полностью разрушен. Но сейчас, через 30 лет, хотя его семья возвращается в новое жилье, у людей есть ощущение – возвращаются в свои дома.

Переименования "ко времени"

Азербайджанцы, которые три десятка лет не были дома, едут в родной Карабах в рамках государственной программы возвращения беженцев. При этом, они намерены не только отстроить свой быт, а изменить даже топонимы, чтобы ничего не напоминало о длительной оккупации.

Один из ярчайших примеров – город Ханкенди.

Название города, построенного карабахским ханом Мехдигулу-ханом в середине XVIII века, означает "Ханское село". Даже после оккупации царской россией в середине XIX века это название сохранялось по просьбе местных дворян. Однако после установления Советской власти, искусственного создания "Нагорно-Карабахской автономной области" и определения Ханкенди центром провинции, городу было присвоено имя "Степанакерт" - в честь большевика Степана Шаумяна.

Накануне распада СССР, в 1991 году, решением Верховного Совета Азербайджана прежнее название города – Ханкенди – было восстановлено. Но просуществовало оно ровно до первой карабахской войны. После того, как регион заняли армяне и до сентября 2023 года Ханкенди существовал как "Степанакерт". Сейчас "столица" Карабаха восстановила историческое название.

По наблюдениям спецкорреспондента УНИАН, сейчас в Карабахе и прилегающих регионах все спокойно и стабильно – военный конфликт позади, идет процесс повторного восстановления разрушенных территорий и возвращения беженцев, вынужденных покинуть свои дома 30 лет назад.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNümayişkaranə bərpa: Qarabağ necə canlanır

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