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Подготовлено "Руководство по восстановлению памятников" в Шуше

Подготовлено "Руководство по восстановлению памятников" в Шуше Подготовлено "Руководство по восстановлению" памятников в Шуше.
Карабах
7 января 2022 г. 16:10
Подготовлено Руководство по восстановлению памятников в Шуше
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Подготовлено "Руководство по восстановлению памятников" в Шуше.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Азад Джафарли на пресс-конференции, посвященной деятельности организации в 2021 году и планам на 2022 год.

По его словам, в документе отражены рекомендации по нескольким основным направлениям: "Это последствия оккупации и вызванные ею разрушения, мониторинг и инвентаризация памятников, восстановление и регенерация памятников, процесс реставрации, информация по идентификации и локализации памятников, типология и особенности сооружений, факторы риска, экстренные меры по охране памятников, историко-архитектурные исследования и архитектурная типология памятников".

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Версия на английском языке "Restoration Guide" for monuments in Shusha prepared
Версия на азербайджанском языке Şuşadakı abidələrin “Bərpa təlimatı” hazırlanıb

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