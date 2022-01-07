Подготовлено "Руководство по восстановлению памятников" в Шуше

Подготовлено "Руководство по восстановлению" памятников в Шуше.

Подготовлено "Руководство по восстановлению памятников" в Шуше.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Азад Джафарли на пресс-конференции, посвященной деятельности организации в 2021 году и планам на 2022 год.

По его словам, в документе отражены рекомендации по нескольким основным направлениям: "Это последствия оккупации и вызванные ею разрушения, мониторинг и инвентаризация памятников, восстановление и регенерация памятников, процесс реставрации, информация по идентификации и локализации памятников, типология и особенности сооружений, факторы риска, экстренные меры по охране памятников, историко-архитектурные исследования и архитектурная типология памятников".