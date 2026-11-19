В Азербайджане планируют в ближайшее время внести существенные изменения в закон "О защите прав потребителей": вопрос уже обсуждают с профильными ведомствами.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Юсиф Тапдыглы на мероприятии "Основные права потребителей и их защита".

По его словам, с момента принятия закона в 1995 году в него уже вносили отдельные поправки.

"В ближайшее время планируется внести в закон существенные изменения. По этому вопросу ведутся обсуждения с соответствующими ведомствами", - сказал Тапдыглы.

Напомним, последнюю поправку в закон внесли 16 декабря 2025 года и опубликовали 29 декабря того же года.