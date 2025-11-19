Подготовлен видеоролик о проведенных работах на освобожденных территориях
Карабах
- 19 ноября, 2025
- 11:52
Подготовлен видеоролик о масштабных восстановительных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре за 2020-2025 годы.
Как сообщает Report, в видеоролике отмечается, что процесс восстановления освобожденных территорий представляет собой одну из самых эффективных и быстрых моделей реконструкции, используемых в постконфликтный период, и этот опыт имеет важное международное значение.
Подчеркивается, что реализованные масштабные проекты коренным образом изменили всю картину развития региона. За пять лет президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в 569 мероприятиях на освобожденных территориях, заложил фундамент 177 проектов различного назначения, открыл 167 объектов и инфраструктурных проектов.
