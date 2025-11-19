Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Подготовлен видеоролик о проведенных работах на освобожденных территориях

    Карабах
    • 19 ноября, 2025
    • 11:52
    Подготовлен видеоролик о проведенных работах на освобожденных территориях

    Подготовлен видеоролик о масштабных восстановительных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре за 2020-2025 годы.

    Как сообщает Report, в видеоролике отмечается, что процесс восстановления освобожденных территорий представляет собой одну из самых эффективных и быстрых моделей реконструкции, используемых в постконфликтный период, и этот опыт имеет важное международное значение.

    Подчеркивается, что реализованные масштабные проекты коренным образом изменили всю картину развития региона. За пять лет президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в 569 мероприятиях на освобожденных территориях, заложил фундамент 177 проектов различного назначения, открыл 167 объектов и инфраструктурных проектов.

    видеоролик Карабах Восточный Зангезур восстановительные работы
    Видео
    İşğaldan azad edilən ərazilərdə görülən işlərə dair videoçarx hazırlanıb
    Видео
    Video prepared on work done in Azerbaijan's liberated territories

    Последние новости

    12:36

    В Душанбе пройдет 67-е заседание Совета по электроэнергетике СНГ

    Энергетика
    12:31

    Орхан Мамедов: Женские стартапы в Азербайджане демонстрируют более высокую эффективность

    Бизнес
    12:29

    Церемония прощания с Розой Джалиловой состоится в мечети Тезепир

    Искусство
    12:29

    Микаил Джаббаров: Азербайджан за последние 5 лет увеличил вдвое ненефтегазовый экспорт

    Бизнес
    12:28

    Расходы Азербайджана на здравоохранение в 2026 году составят 3,7 млрд манатов

    Финансы
    12:23
    Видео

    В Баку в общежитии произошел пожар

    Происшествия
    12:23

    В Азербайджане предлагают разработать Концепцию экономической безопасности

    Финансы
    12:20

    Сахиль Бабаев: Новый бюджетный пакет – финансовое обеспечение стратегии развития от Победы к благополучию

    Финансы
    12:17

    В украинском Тернополе из-за ударов ВС РФ погибли 10 человек, 37 ранены

    В регионе
    Лента новостей