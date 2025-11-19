İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İşğaldan azad edilən ərazilərdə görülən işlərə dair videoçarx hazırlanıb

    Qarabağ
    • 19 noyabr, 2025
    • 11:24
    İşğaldan azad edilən ərazilərdə görülən işlərə dair videoçarx hazırlanıb

    İşğaldan azad edilən ərazilərdə 5 il ərzində (2020-2025) görülən işlərə dair videoçarx hazırlanıb.

    "Report"un məlumatına görə, videoçarxda bildirilir ki, Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpası, yenidən qurulması istiqamətində həyata keçirilən genişmiqyaslı işlər postmünaqişə dövründə tətbiq edilən ən sistemli və sürətli yenidənqurma modellərindən biri kimi beynəlxalq təcrübə üçün mühüm nümunədir.

    Qeyd olunub ki, həyata keçirilən genişmiqyaslı layihələr regionun bütün inkişaf mənzərəsini köklü şəkildə dəyişib. Beş il ərzində Prezident İlham Əliyev işğaldan azad olunmuş ərazilər üzrə 569 tədbirdə iştirak edib, müxtəlif təyinatlı 177 layihənin təməlini qoyub, 167 obyektin və infrastruktur layihəsinin açılışını edib.

    Azad olunan ərazilər “Böyük Qayıdış” İlham Əliyev Azərbaycan
    Video
    Подготовлен видеоролик о проведенных работах на освобожденных территориях
    Video
    Video prepared on work done in Azerbaijan's liberated territories

