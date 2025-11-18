İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Zəngilanda Əlaqələndirmə Qərargahının 5 illik fəaliyyətinə həsr olunmuş iclas keçirilib

    Daxili siyasət
    • 18 noyabr, 2025
    • 14:42
    Zəngilanda Əlaqələndirmə Qərargahının 5 illik fəaliyyətinə həsr olunmuş iclas keçirilib

    Prezidenti Administrasiyasının və işğaldan azad edilmiş ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı Əlaqələndirmə Qərargahının rəhbəri Samir Nuriyevin sədrliyi ilə Zəngilan şəhərində Qərargahın 5 illik fəaliyyətinə həsr olunmuş iclası keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, iclasda çıxış edən Samir Nuriyev dövlət başçısının birbaşa rəhbərliyi ilə işğaldan azad edilmiş ərazilərə "Böyük Qayıdış" Proqramının gerçəkləşdirildiyini bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpası və yenidən qurulması istiqamətində həyata keçirilən genişmiqyaslı işlər postmünaqişə dövründə tətbiq edilən ən sistemli və sürətli yenidənqurma modellərindən biri kimi beynəlxalq təcrübə üçün mühüm nümunədir.

    Sonra iclasın gündəliyinə uyğun olaraq, "Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramı"nın icrası çərçivəsində işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaşayış məntəqələri üzrə həyata keçirilən işlər barədə məlumatlar təqdim edilib.

    Əlaqələndirmə Qərargahının üzvlərinin səfəri davam edir.

    “Böyük Qayıdış” Zəngilan şəhəri

    Son xəbərlər

    14:46

    KİV: İran Pakistan və Əfqanıstan üzrə regional görüş təşkil edəcək

    Digər ölkələr
    14:44
    Foto

    Əlaqələndirmə Qərargahının üzvləri Zəngilanda görülən işlərlə tanış olublar

    Daxili siyasət
    14:42
    Foto

    Zəngilanda Əlaqələndirmə Qərargahının 5 illik fəaliyyətinə həsr olunmuş iclas keçirilib

    Daxili siyasət
    14:34

    Maqdalena Qrono Ermənistan Baş nazirinin müavini ilə regiondakı vəziyyəti müzakirə edib

    Region
    14:34
    Rəy

    BMT TŞ-nin Qəzza üzrə qətnaməsi – Tramp planının ikinci mərhələsi - TƏHLİL

    Analitika
    14:22
    Foto

    Növbəti köç Ağdamın Xıdırlı kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib

    Daxili siyasət
    14:19

    ABŞ və Rusiya məhbus mübadiləsi ilə bağlı danışıqlar aparır

    Digər ölkələr
    14:11

    Ermənistan sabiq baş prokurorun ekstradisiyası üçün Rusiyaya müraciət edəcək

    Region
    14:04

    Səudiyyə Ərəbistanında çıxış edən futbolçu İtaliyaya qayıda bilər

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti