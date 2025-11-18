Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    В Зангилане прошло заседание, посвященное 5-летней деятельности Координационного штаба

    Внутренняя политика
    • 18 ноября, 2025
    • 15:03
    В Зангилане прошло заседание, посвященное 5-летней деятельности Координационного штаба

    В Зангилане под председательством главы Администрации президента и руководителя Координационного штаба, созданного в целях централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях, Самира Нуриева состоялось заседание, посвященное пятилетней деятельности штаба.

    Как сообщает Report, выступивший на заседании Самир Нуриев подчеркнул, что под непосредственным руководством главы государства реализуется программа "Великого возвращения" на освобожденные от оккупации территории.

    Он отметил, что масштабные работы по восстановлению и реконструкции Карабаха и Восточного Зангезура являются значимым примером для международной практики как одна из наиболее системных и динамичных моделей постконфликтного восстановления.

    Затем в соответствии с повесткой заседания была предоставлена информация о работах, осуществляемых в населенных пунктах на освобожденных территориях в рамках реализации "I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".

