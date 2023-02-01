По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали три автомобиля миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда еще трех автомобилей российских миротворцев.

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда еще трех автомобилей российских миротворцев.

Как передает сотрудник Report с места событий, грузовые автомобили проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

В настоящее время нет никаких препятствий для свободного передвижения транспортных средств по территории. Дорога полностью открыта для гуманитарных целей.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 52-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.