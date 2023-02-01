О нас

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали три автомобиля миротворцев

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали три автомобиля миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда еще трех автомобилей российских миротворцев.
Карабах
1 февраля 2023 г. 10:29
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали три автомобиля миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда еще трех автомобилей российских миротворцев.

Как передает сотрудник Report с места событий, грузовые автомобили проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

В настоящее время нет никаких препятствий для свободного передвижения транспортных средств по территории. Дорога полностью открыта для гуманитарных целей.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 52-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBu gün Xankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların 4 avtomobili maneəsiz keçib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоThree more vehicles pass unhindered through Khankandi-Lachin road

Другие новости из категории

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 52-й день
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 52-й день
1 февраля 2023 г. 08:23
Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в вечерние часы
ФотоАкция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в вечерние часы
31 января 2023 г. 21:42
Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 64 автомобиля РМК
ФотоСегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 64 автомобиля РМК
31 января 2023 г. 19:35
Участники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
ФотоУчастники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
31 января 2023 г. 19:25
УНИАН: Братья по несчастью. Путь Азербайджана, по которому идет Украина
УНИАН: Братья по несчастью. Путь Азербайджана, по которому идет Украина
31 января 2023 г. 18:12
Сотрудники чешского телевидения освещают акцию на дороге Ханкенди-Лачын
ФотоСотрудники чешского телевидения освещают акцию на дороге Ханкенди-Лачын
31 января 2023 г. 15:43
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается
ФотоАкция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается
31 января 2023 г. 15:34
На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда автомобилей МККК
ФотоНа дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда автомобилей МККК
31 января 2023 г. 15:16
Замглавы МИД: На разминирование освобожденных территорий Азербайджана может уйти до 30 лет
Замглавы МИД: На разминирование освобожденных территорий Азербайджана может уйти до 30 лет
31 января 2023 г. 14:42
Замминистра: Все следы изгнания азербайджанцев из Армении систематически уничтожались
Замминистра: Все следы изгнания азербайджанцев из Армении систематически уничтожались
31 января 2023 г. 14:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi