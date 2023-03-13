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По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали три автомобиля российских миротворцев

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали три автомобиля российских миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда автомобиля российских миротворцев.
Карабах
13 марта 2023 г. 10:35
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали три автомобиля российских миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда еще двух автомобилей российских миротворцев.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, грузовые автомобили проехал из Лачына в направлении Ханкенди.

Участники акции протеста не препятствуют движению автомобилей, используемых в гуманитарных целях.

Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали три автомобиля российских миротворцев.

10:27

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда автомобиля российских миротворцев.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, легковой автомобиль проехал из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению автомобилей, используемых в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе продолжается уже 92 дня.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

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Версия на английском языке Russian peacekeepers' vehicle passes unhindered on Khankandi-Lachin road
Версия на азербайджанском языке ФотоBu gün Xankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların 3 avtomobili maneəsiz keçib - YENİLƏNİB

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