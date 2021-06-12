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Питер Тейс: Правительство Армении действует как режим-изгой

Питер Тейс: Правительство Армении действует как режим-изгой "11 июня, примерно с 17:00 до 17:30, фашистские вооруженные силы Армении из крупнокалиберных пулеметов подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана, расположенные в направлении села Ашагы Айрым Кельбаджарского района".
Карабах
12 июня 2021 г. 12:05
Питер Тейс: Правительство Армении действует как режим-изгой
Питер Тейс

"11 июня, примерно с 17:00 до 17:30, фашистские вооруженные силы Армении из крупнокалиберных пулеметов подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана, расположенные в направлении села Ашагы Айрым Кельбаджарского района".

Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс, комментируя провокацию, совершенную вооруженными силами Армении на Кельбаджарском направлении.

"На следующей неделе президент Байден посетит Брюссель и выступит на саммите НАТО в понедельник. Это прекрасная возможность для президента Байдена в своем заявлении призвать к сдержанности руководство Армении, которое за последний месяц предприняло несколько вооруженных провокаций на международной границе с Азербайджаном", - отметил он.

"Правительство Армении действует как режим-изгой, как хулиган в Европе", - считает политолог. Он полагает что, первая поездка президента Байдена в Европу - прекрасная возможность обсудить эти серьезные опасения с лидерами ЕС и на предстоящем саммите США-ЕС.

"Двусторонняя встреча между президентом Путиным и президентом Байденом, которая состоится в Женеве, является еще одной идеальной площадкой, чтобы оба лидера обсудили способы оказания давления на Армению, чтобы она поделилась всеми картами, на которых указано точное местонахождение всех наземных и противотанковых мин, заложенные вооруженными силами Армении на суверенной территории Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке Piter Teys: "Ermənistan hökuməti sərsəri kimi davranır"
Версия на английском языке Peter Tase: Armenian Government acting as rogue regime

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