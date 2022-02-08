Эксперт: Миссия ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению позитивно скажется на регионе

Отправка миссии ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению позитивно скажется на странах и на развитии всего региона в целом.

Отправка миссии ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению позитивно скажется на странах и на развитии всего региона в целом.

Об этом Report заявил российский политолог, Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

На встрече в видеоформате с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна была достигнута договоренность направить миссию ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению.

Эксперт подчеркнул, что если ЮНЕСКО будет одним из "коммуникационных коридоров между Азербайджаном и Арменией по поводу культурного наследия и исторических памятников, то это также очень положительно скажется на обеих странах".

В частности, по его словам, состоявшуюся в видеоформате встречу нужно положительно оценивать, как очередной шаг в сторону нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.