Основатель MTP отметил значительный прогресс в развитии инфраструктуры Карабаха и Восточного Зангезура

За последние шесть лет в Карабахе и Восточном Зангезуре достигнут значительный прогресс в развитии дорожной и транспортной инфраструктуры, благодаря чему существенно сократилось время передвижения по региону.

Как сообщает корреспондент Report из Карабаха, об этом заявил основатель международного клуба путешественников "Most Traveled People" (MTP) Чарльз Вили, возглавляющий группу путешественников, находящихся с визитом в регионе.

По его словам, клуб организует поездки в Карабах и Восточный Зангезур на протяжении последних шести лет, что позволяет наблюдать за происходящими изменениями.

"Сегодня мы преодолели участок новой дороги всего за 10 минут, тогда как раньше, например, при въезде со стороны Ходжавенда, на это уходило несколько часов. Это огромный прогресс", - отметил он.

Вили также высоко оценил строительство транспортной инфраструктуры в направлении Зангезурского коридора.

По его словам, на азербайджанской стороне ведутся активные работы по созданию необходимой инфраструктуры, включая строительство дорог и тоннелей.

"Было бы очень интересно вернуться сюда в будущем и увидеть этот транспортный коридор (Зангезурский – ред.) полностью завершенным", - подчеркнул он.

Отметим, что сегодня проходит третий день визита международной группы путешественников в Карабах и Восточный Зангезур. В состав делегации вошли около 40 человек из 13 стран.

Это уже 17-я групповая поездка ведущих международных клубов путешественников в регион за период с 2021 года.