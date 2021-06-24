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Омбудсмен: Армения посредством учений формирует в детях чувство ненависти

Омбудсмен: Армения посредством учений формирует в детях чувство ненависти "Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении сообщило о старте пилотной программы военно-спортивных лагерей для учащихся 11-х классов".
Карабах
24 июня 2021 г. 11:47
Омбудсмен: Армения посредством учений формирует в детях чувство ненависти

"Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении сообщило о старте пилотной программы военно-спортивных лагерей для учащихся 11-х классов".

Как передает Report, информацию об этом распространил Аппарат омбудсмена Азербайджана.

"В программе 12-дневного лагеря с участием около 100 учеников рассматриваются возможности участия детей в военных конфликтах. Известно, что Армения неоднократно использовала детей в военных операциях и провокациях против Азербайджана и сегодня воспитывает их в духе захватничества и нетерпимости к другим нациям. Такие учения очень схожи с деятельностью террористических группировок ИГ, АСАЛА, РКК и др., направленной на подготовку детей к террору и войне. Омбудсмен Азербайджана неоднократно озвучивал обеспокоенность в связи с такими событиями, резко осуждал факт использования Арменией детей в военных операциях и провокациях против Азербайджана. Такие учения формируют у детей чувства захватничества, ненависти и нетерпимости к другим нациям. Это в корне противоречит требованиям Конвенции по правам детей и Факультативного протокола к конвенции, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах", - говорится в заявлении Аппарата.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ombudsmanı: Ermənistan təlimlər vasitəsilə uşaqlarda işğalçılıq və nifrət hissləri formalaşdırır

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