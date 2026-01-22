Олимпийские и мировые чемпионы Азербайджана посетили Шушу

По инициативе Управления Государственного заповедника города Шуша была организована поездка в город борцов, успешно представлявших Азербайджан на международных соревнованиях.

Как сообщает Report, исполнительный директор Управления Турал Новрузов провел встречу с вице-президентом Национального олимпийского комитета Азербайджана, олимпийским и мировым чемпионом Фаридом Мансуровым, членом Исполкома НОК, олимпийским чемпионом Намигом Абдуллаевым, чемпионом мира и Европы Рафигом Гусейновым, а также генеральным секретарем Федерация борьбы Азербайджана Парвином Пириевым.

В ходе встречи Турал Новрузов выразил спортсменам благодарность за достойное представление Азербайджана на международной арене и за проявленную волю к победе.

В рамках визита гости также встретились с преподавательским составом и учащимися средней школы №1 города Шуша. Спортсмены рассказали школьникам о своем участии в международных соревнованиях, достигнутых результатах и ответили на интересующие их вопросы.

Затем участники визита побывали в Карабахском университете в городе Ханкенди.