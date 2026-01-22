Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Олимпийские и мировые чемпионы Азербайджана посетили Шушу

    Карабах
    • 22 января, 2026
    • 16:31
    Олимпийские и мировые чемпионы Азербайджана посетили Шушу

    По инициативе Управления Государственного заповедника города Шуша была организована поездка в город борцов, успешно представлявших Азербайджан на международных соревнованиях.

    Как сообщает Report, исполнительный директор Управления Турал Новрузов провел встречу с вице-президентом Национального олимпийского комитета Азербайджана, олимпийским и мировым чемпионом Фаридом Мансуровым, членом Исполкома НОК, олимпийским чемпионом Намигом Абдуллаевым, чемпионом мира и Европы Рафигом Гусейновым, а также генеральным секретарем Федерация борьбы Азербайджана Парвином Пириевым.

    В ходе встречи Турал Новрузов выразил спортсменам благодарность за достойное представление Азербайджана на международной арене и за проявленную волю к победе.

    В рамках визита гости также встретились с преподавательским составом и учащимися средней школы №1 города Шуша. Спортсмены рассказали школьникам о своем участии в международных соревнованиях, достигнутых результатах и ответили на интересующие их вопросы.

    Затем участники визита побывали в Карабахском университете в городе Ханкенди.

    Шуша олимпийские чемпионы визит спортсмены
    Фото
    Azərbaycanın olimpiya və dünya çempionları Şuşaya səfər ediblər
    Фото
    Azerbaijani Olympic and world champions visit Shusha

    Последние новости

    17:08

    Президент: Нормализация между Баку и Ереваном отражается и в налаживании торговых отношений

    Внешняя политика
    17:07

    У берегов Камчатки произошло землетрясение

    В регионе
    17:04

    Ильхам Алиев: Совет мира важен для внесения вклада в урегулирование глобальных конфликтов

    Внешняя политика
    17:01

    TƏBIB предупреждает: В Азербайджане активизировался вирус гриппа

    Здоровье
    16:55

    Лидеры Азербайджана и США провели встречу в Давосе - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    16:52

    Гурбан Гурбанов одержал 500-ю победу в своей тренерской карьере

    Футбол
    16:46

    За взятку арестован один из сотрудников военного комиссариата в Армении

    В регионе
    16:44

    В Азербайджане впервые успешно проведена роботизированная хирургическая операция

    Здоровье
    16:41

    Конституционная реформа как инструмент долгосрочной стабильности Казахстана - АНАЛИТИКА

    Другие страны
    Лента новостей