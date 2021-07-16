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Окрестности водохранилища Хачынчай в Агдаме очищаются от мин

Окрестности водохранилища Хачынчай в Агдаме очищаются от мин Даны поручения по очистке прилегающей к водохранилищу Хачынчай территории в Агдаме и правого и левого берега бетонного оросительного канала, ведущего из водохранилища.
Карабах
16 июля 2021 г. 14:29
Окрестности водохранилища Хачынчай в Агдаме очищаются от мин

Даны поручения по очистке прилегающей к водохранилищу Хачынчай территории в Агдаме и правого и левого берега бетонного оросительного канала, ведущего из водохранилища.

Как передает Карабахское бюро Report, об этом сообщил руководитель группы пиротехников и саперов из Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС), старший лейтенант Сулейман Гейдаров.

По его словам, члены группы прошли соответствующий курс в Вооруженных силах Турции и получили сертификаты международного уровня: "Группа выполняет разминирование в соответствии с поручением. Работы по очистке от мин проводятся посредством индивидуальных поисковых средств. Несмотря на то, что во время выполнения задач не было обнаружено мин, были обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы (НБП), представляющие не меньшую опасность, чем мины, и приняты меры. Также были найдены бомбочки, сброшенные вражеской авиацией. Они могут привлечь внимание человека, потому что похожи на теннисные шарики. Призываем людей не прикасаться к этим боеприпасам и немедленно сообщать об этом на горячую линию "112" МЧС".

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Версия на английском языке Area around Khachinchay reservoir cleared of mines
Версия на азербайджанском языке Xaçınçay su anbarının ətrafı minalardan təmizlənir - VİDEO

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