Оказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил

Примерно через 10 дней после того, как армяне совершили геноцид в Ходжалы, с помощью азербайджанского художника Рафика Азиза в Турцию для социально-психологической реабилитации были доставлены 30 детей из этого уничтоженного города в Карабахе.

Примерно через 10 дней после того, как армяне совершили геноцид в Ходжалы, с помощью азербайджанского художника Рафика Азиза в Турцию для социально-психологической реабилитации были доставлены около 30 детей из этого уничтоженного города в Карабахе.

Об этом Report рассказал бывший председатель столичного муниципалитета Стамбула, руководитель Фонда Istek, основатель Университета Yeditepe Бадреддин Далан.

По словам Б.Далана, в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года была совершена страшная резня в Ходжалы, о чем он узнал из турецких телеканалов и принял решение помочь выжившим жертвам этих событий.

"Примерно через десять дней после Ходжалинской трагедии с помощью азербайджанского художника Рафика Азиза привезли в Турцию около 30 детей, избежавших страшной участи своих сограждан. С ними работали психологи и другие специалисты для оказания им помощи, для их социально-психологической реабилитации,"- рассказал он.

После этого Б. Далан решил взять под свою опеку 10 азербайджанских детей, потерявших все в Ходжалы. Дети поселились в Турции, а он оплачивал их образование, расходы на проживание и другие нужды.

Говоря о трагичной судьбе жертв ходжалинских событий, он рассказал историю одного из детей.

"После полученной психологической травмы, когда на его глазах был зверски убит его отец, ребенок перестал говорить. Потребовался год работы специалистов, чтобы к нему вернулась речь. Он пошел в школу, затем поступил в университет. Получил степень магистра и доктора. В настоящее время он женат и имеет детей. Но травма, пережитая им в детстве, дает о себе знать сильными головными болями. К сожалению, помочь с этим ему мы не смогли", - рассказал Б. Далан.

После получения образования в Турции, некоторые из этих детей вернулись в Азербайджан, а другие живут в Турции.

"Я поддерживаю связь со всеми детьми. Одного ребенка я удочерил. Но я чувствую себя отцом для всех из них, я их вырастил как своих собственных. Теперь они все пристроены", - заключил свой рассказ он, добавив, что продолжает поддерживать связь со всеми детьми, вывезенными из Ходжалы в Турцию.