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ОДКБ и СБ Армении высказались за скорейшее начало делимитации границы с Азербайджаном

ОДКБ и СБ Армении высказались за скорейшее начало делимитации границы с Азербайджаном Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась на встрече в Ереване высказались за скорейшее начало процесса демаркации и делимитации армяно-азербайджанск
Карабах
22 декабря 2021 г. 17:18
ОДКБ и СБ Армении высказались за скорейшее начало делимитации границы с Азербайджаном

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась на встрече в Ереване высказались за скорейшее начало процесса демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду офис Совбеза.

"22 декабря секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с генсеком ОДКБ Станиславом Засем. Стороны обсудили программы, которые намечено реализовать в период председательства Армении в ОДКБ. Приоритетом организации заявлена совместная деятельность государств - членов ОДКБ по противодействию терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, по миграционной и биологической безопасности. Армен Григорян представил генсеку ОДКБ ситуацию на границе с Азербайджаном. Стороны сошлись во мнении, что необходимо создание условий для скорейшего начала работ по демаркации и делимитации на армяно-азербайджанской границе", - говорится в сообщении.

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