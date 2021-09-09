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Новый командующий российскими миротворцами в Карабахе отправился в Ереван

Новый командующий российскими миротворцами в Карабахе отправился в Ереван Новый командующий российскими миротворческими силами, временно дислоцированными в Карабахском регионе Азербайджана, генерал-майор Михаил Кособоков прибыл в Армению.
Карабах
9 сентября 2021 г. 13:23
Новый командующий российскими миротворцами в Карабахе отправился в Ереван
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Новый командующий российскими миротворческими силами, временно дислоцированными в Карабахском регионе Азербайджана, генерал-майор Михаил Кособоков прибыл в Армению.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил ”Aysor“.

Он встретился с министром обороны Армении Аршаком Карапетяном.

Во встрече также приняли участие командующий российской военной базой № 102 в Армении полковник Дмитрий Овчаров и военный атташе посольства России в Ереване Игорь Щербаков.

Срок полномочий предыдущего командующего российскими миротворцами генерал-лейтенанта Рустама Мурадова истек.

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Версия на английском языке New commander of Russian peacekeepers in Karabakh arrives in Yerevan
Версия на азербайджанском языке Qarabağdakı Rusiya sülhməramlılarının yeni komandanı İrəvana gedib

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