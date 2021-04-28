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Назван объем уничтоженных армянами в Ходжавенде лесных угодий и памятников природы

Назван объем уничтоженных армянами в Ходжавенде лесных угодий и памятников природы В период оккупации 3 537,4 гектара лесных угодий были уничтожены
Карабах
28 апреля 2021 г. 10:34
Назван объем уничтоженных армянами в Ходжавенде лесных угодий и памятников природы
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До оккупации в Ходжавендском районе общая площадь лесного фонда составляла 22 428 гектаров, из них 20 403 гектара были покрыты лесами.

Как передает Report, об этом заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов сказал журналистам во время организованного министерством в освобожденные от оккупации Физулинский и Ходжавендский районы медиатура.

Он отметил, что согласно изображениям со спутника, было установлено, что в период оккупации 3 537,4 гектара лесных угодий были уничтожены.

В.Керимов отметил, что в дооккупационный период в районе имелись 12 старинных деревьев со статусом памятника природы (7 восточных платанов, 5 дзельков), 2 геолого-палеонтологических памятника (Азыхская и Тагларская пещеры) и особо ценная лесная территория из дзельков (семейство вязовых).

"Азыхский геолого-палеонтологический памятник в 15 км от поселка Гадрут был обнаружен в 1960-х годах и в 1982 году был зарегистрирован как памятник природы".

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