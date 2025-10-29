Наталья Петкевич ознакомилась с условиями, созданными для переселенцев в Агдаме
Карабах
- 29 октября, 2025
- 16:10
Вице-премьер Беларуси Наталья Петкевич посетила жилые комплексы города Агдама.
Как сообщает корреспондент Report из Агдама, она ознакомилась с ходом строительных и восстановительных работ, проводимых в некогда полностью разрушенном городе.
Заместитель премьер-министра также побывала в одном из жилых домов, где ознакомилась с условиями, созданными для переселенцев.
В поездке вице-премьера Беларуси сопровождает ее азербайджанский коллега Самир Шарифов.
