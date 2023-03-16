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Началось возвращение жителей в село Талыш Тертерского района

Началось возвращение жителей в село Талыш Тертерского района В рамках программы "Великого возвращения" началось переселение в освобожденное от оккупации село Талыш Тертерского района.
Карабах
16 марта 2023 г. 13:07
Началось возвращение жителей в село Талыш Тертерского района

В рамках программы "Великого возвращения" началось переселение в освобожденное от оккупации село Талыш Тертерского района.

Как сообщает карабахское бюро Report, в село Талыш были переселены 20 семей (90 человек) из Баку, Барды, Тертера, Самуха и Геранбоя.

Отметим, что в селе Талыш завершены восстановительно-реконструкционные работы. На встрече с переселяемыми жителями состоялась жеребьевка по распределению жилых помещений, были заключены трудовые договора между работодателями и будущими работниками.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTalış kəndinin ilk sakinləri doğma yurdlarına çatıblar - YENİLƏNİB

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