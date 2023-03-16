Началось возвращение жителей в село Талыш Тертерского района

В рамках программы "Великого возвращения" началось переселение в освобожденное от оккупации село Талыш Тертерского района.
Как сообщает карабахское бюро Report, в село Талыш были переселены 20 семей (90 человек) из Баку, Барды, Тертера, Самуха и Геранбоя.
Отметим, что в селе Талыш завершены восстановительно-реконструкционные работы. На встрече с переселяемыми жителями состоялась жеребьевка по распределению жилых помещений, были заключены трудовые договора между работодателями и будущими работниками.