Начальник экспедиции: Масштабы исследований на месте массового захоронения в Шуше будут расширены

Масштабы исследований на месте массового захоронения в Шуше будут расширены.

Масштабы исследований на месте массового захоронения в Шуше будут расширены.

Как сообщает Report, об этом сообщил журналистам научный секретарь Института археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана, начальник Ходжавенд-Физулинской археологической экспедиции Акиф Гулиев.

По его словам, 2 июня на территории Шушинской тюрьмы были обнаружены человеческие останки после в этом районе были начаты исследования.

“По свидетельствам очевидцев, во время Первой Карабахской войны здесь содержались граждане Азербайджана, а умершие были похоронены на территории тюрьмы. В результате предварительных исследований выяснилось, что здесь похоронено 3-4 человека. Будут расширены масштабы исследований и предоставлена информация о результатах. Также есть информация о захоронениях граждан Азербайджана на других территориях. Там тоже будут проводиться исследования”.