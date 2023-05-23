На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии

"В Агдаме на именуемой "Имарет" территории обнаружено более 30 могил членов ханской династии".

"В Агдаме на именуемой "Имарет" территории обнаружено более 30 могил членов ханской династии".

Об этом Report сообщил генеральный директор Института археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана, профессор Аббас Сеидов.

По его словам, археологи уже около 50 дней работают на территории "Имарет", где захоронены члены ханской династии:

"Раскопана территория в 1 тыс. кв.м. - практически вся территория "Имарет". Обнаружены более 30 могил членов ханской династии. Работы продолжаются".