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На освобожденные территории организовано 639 рейсов

На освобожденные территории организовано 639 рейсов Посредством портала "Yolumuz Qarabağa" в города Шуша, Агдам и Физули на данный момент выполнено 639 рейсов.
Карабах
20 ноября 2023 г. 18:06
На освобожденные территории организовано 639 рейсов

Посредством портала "Yolumuz Qarabağa" в города Шуша, Агдам и Физули на данный момент выполнено 639 рейсов.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра цифрового развития и транспорта, руководитель рабочей группы Рахман Гумматов заявил в городе Шуша на очередном заседании рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям при межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Он проинформировал участников заседания об организованных до сих пор автобусных маршрутах в Шушу, Агдам и Физули через портал "Yolumuz Qarabağa".

"Всего по этому направлению было выполнено 639 рейсов, 26 226 пассажиров посетили освобожденные от оккупации территории", - сказал Р. Гумматов.

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Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərə 639 reys təşkil olunub, 27 minə yaxın şəxs yurdunu ziyarət edib

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