На освобожденные территории организовано 639 рейсов

Посредством портала "Yolumuz Qarabağa" в города Шуша, Агдам и Физули на данный момент выполнено 639 рейсов.

Посредством портала "Yolumuz Qarabağa" в города Шуша, Агдам и Физули на данный момент выполнено 639 рейсов.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра цифрового развития и транспорта, руководитель рабочей группы Рахман Гумматов заявил в городе Шуша на очередном заседании рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям при межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Он проинформировал участников заседания об организованных до сих пор автобусных маршрутах в Шушу, Агдам и Физули через портал "Yolumuz Qarabağa".

"Всего по этому направлению было выполнено 639 рейсов, 26 226 пассажиров посетили освобожденные от оккупации территории", - сказал Р. Гумматов.