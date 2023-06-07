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На освобожденные территории до конца 2026 года планируется переселить 34 500 семей

На освобожденные территории до конца 2026 года планируется переселить 34 500 семей На освобожденные территории Азербайджана до конца 2026 года планируется переселить 34 500 семей.
Карабах
7 июня 2023 г. 12:09
На освобожденные территории до конца 2026 года планируется переселить 34 500 семей

На освобожденные территории Азербайджана до конца 2026 года планируется переселить 34 500 семей.

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов заявил журналистам в Шуше.

По его словам, проекты по восстановлению инфраструктуры на освобожденных территориях страны продолжаются.

"Наши граждане уже переселены в три населенных пункта на этих территориях и прекрасно там живут. До конца 2026 года планируется переселение 34 500 семей. Это отражено в Государственной программе по великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", - заявил Э. Гусейнов.

Он отметил, что все возвратившиеся граждане обеспечены необходимыми комфортными условиями для проживания, а также работой.

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Версия на английском языке Over 35,000 families to be moved to liberated territories by end of 2026

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