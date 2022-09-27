На месте гибели первых шехидов Отечественной войны установлен памятник

"Этот памятник был воздвигнут здесь, возле села Гараханбейли, в честь наших шехидов. Село Гараханбейли и пять других сел были освобождены в первый день второй Карабахской войны".

"Этот памятник был воздвигнут здесь, возле села Гараханбейли, в честь наших шехидов. Село Гараханбейли и пять других сел были освобождены в первый день второй Карабахской войны".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая перед мемориальным обелиском, посвященным 27 сентября – Дню памяти, в селе Гараханбейли Физулинского района.

"В первый день войны были освобождены села Гараханбейли, Гарвенд, Горадиз, Юхары Абдуррахманлы Физулинского района и села Беюк Марджанлы и Нузгар Джебраильского района. Первые шехиды были именно здесь", - сказал президент.