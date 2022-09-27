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На месте гибели первых шехидов Отечественной войны установлен памятник

На месте гибели первых шехидов Отечественной войны установлен памятник "Этот памятник был воздвигнут здесь, возле села Гараханбейли, в честь наших шехидов. Село Гараханбейли и пять других сел были освобождены в первый день второй Карабахской войны".
Карабах
27 сентября 2022 г. 14:33
На месте гибели первых шехидов Отечественной войны установлен памятник

"Этот памятник был воздвигнут здесь, возле села Гараханбейли, в честь наших шехидов. Село Гараханбейли и пять других сел были освобождены в первый день второй Карабахской войны".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая перед мемориальным обелиском, посвященным 27 сентября – Дню памяти, в селе Гараханбейли Физулинского района.

"В первый день войны были освобождены села Гараханбейли, Гарвенд, Горадиз, Юхары Абдуррахманлы Физулинского района и села Беюк Марджанлы и Нузгар Джебраильского района. Первые шехиды были именно здесь", - сказал президент.

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Версия на английском языке Monument erected in place where Azerbaijan gave its first martyrs during Patriotic War
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Vətən müharibəsində ilk şəhidlərini verdiyi yerdə abidə ucaldılıb

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