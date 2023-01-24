О нас

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда автомобилей МККК

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда автомобилей МККК На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда шести автомобилей, принадлежащих Международному комитету Красного Креста (МККК).
Карабах
24 января 2023 г. 09:30
На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда автомобилей МККК

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда шести автомобилей, принадлежащих Международному комитету Красного Креста (МККК).

Как сообщает сотрудник Report с места проведения акции, по направлению из Ханкенди в Лачын проехали шесть легковых автомобилей МККК.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспортных средств, используемых в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 44-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоICRC vehicles move freely on Khankandi-Lachin road 
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda BQXK-ya məxsus 6 avtomobilin hərəkət etməsinə şərait yaradılıb

Другие новости из категории

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 44 дня
ФотоАкция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 44 дня
24 января 2023 г. 08:44
Ильхам Алиев: Незаконная эксплуатация месторождений полезных ископаемых на азербайджанских территориях должна быть прекращена
Ильхам Алиев: Незаконная эксплуатация месторождений полезных ископаемых на азербайджанских территориях должна быть прекращена
23 января 2023 г. 23:24
Президент: С 12 декабря обеспечен проезд по дороге Лачын-Ханкенди около 980 транспортных средств
Президент: С 12 декабря обеспечен проезд по дороге Лачын-Ханкенди около 980 транспортных средств
23 января 2023 г. 23:18
Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в вечерние часы
ФотоАкция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в вечерние часы
23 января 2023 г. 22:35
Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 55 автомобилей миротворцев
ФотоСегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 55 автомобилей миротворцев
23 января 2023 г. 19:30
На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда автомобилей МККК
ФотоНа дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда автомобилей МККК
23 января 2023 г. 15:14
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 43 дня
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 43 дня
23 января 2023 г. 08:42
Несмотря на морозную погоду, участники акции на дороге Ханкенди-Лачын проявляют высокую активность
Несмотря на морозную погоду, участники акции на дороге Ханкенди-Лачын проявляют высокую активность
22 января 2023 г. 22:14
В течение дня на дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для движения 48 автомобилей РМК
ФотоВ течение дня на дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для движения 48 автомобилей РМК
22 января 2023 г. 20:28
Участники акции на дороге Ханкенди-Лачын требуют положить конец экотеррору
Участники акции на дороге Ханкенди-Лачын требуют положить конец экотеррору
22 января 2023 г. 15:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi